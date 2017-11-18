إنرشيا المصرية تستهدف مبيعات 3 مليارات جنيه من المرحلة الأولى لمشروعها بمرسى مطروح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:00 18/11/2017 حدث بتاريخ: 16:02 18/11/2017

قال أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنرشيا القابضة المصرية المتخصصة في التنمية العقارية والسياحية إن مجموعته تستهدف مبيعات بنحو ثلاثة مليارات جنيه (169.6 مليون دولار) من المرحلة الأولى من مشروعها (جيفيرا) بمرسى مطروح بشمال غرب مصر.

وأضاف العدوي في مقابلة مع رويترز في أحد الفنادق المطلة على النيل أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع المقام على مساحة 5.5 مليون متر مربع “تبلغ أكثر من ملياري جنيه .. بدأنا التسويق والبيع للمرحلة الأولى في مايو الماضي.

”التعاقدات على وحدات المرحلة الأولى بلغت حتى الآن ملياري جنيه ونستهدف إجمالي مبيعات للمرحلة الأولى ثلاثة مليارات جنيه. سنقوم بتسليم المرحلة الأولى بعد ثلاث سنوات ونصف باذن الله“.

ويضم المشروع نحو 14 ألف وحدة سكنية وسياحية بجانب مراكز تجارية وجامعة ومدرسة ومراكز طبية متخصصة ومستشفى وأماكن ترفيهية.

وقال العدوي “استلمنا 2.8 مليون متر مربع من أرض المشروع. نسدد كامل قيمة الأرض على عشر سنوات. المشروع يتكون من عشر مراحل ونستهدف الانتهاء منه بالكامل خلال 15 سنة.

”نسبة البناء لن تتعدى 14-16 بالمئة من إجمالي مساحة المشروع. إجمالي استثمارات المشروعات ستتجاوز 20 مليار جنيه والمبيعات المتوقعة وفقا للدراسات المبدئية بين 45 و50 مليار جنيه. التمويل حتى الآن ذاتيا من الشركة والحجوزات وقد نحصل على تسهيلات بنكية مستقبلا“.

وتأسست إنرشيا عام 2007 على يد مجموعة من شباب المستثمرين ولدى المجموعة محفظة أراض مساحتها 6.5 مليون متر مربع.

وأضاف العدوي أن شركته ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة محفظتها من أراضي السكن الأول سواء في شرق القاهرة أو غربها.