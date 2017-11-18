مصر: أول مدينة "سمكية" في الشرق الأوسط

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أول مدينة سمكية صناعية في الشرق الأوسط، تهدف لرفع قدرات مصر من إنتاج الأسماك

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:40 18/11/2017 حدث بتاريخ: 14:40 18/11/2017

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أول مدينة سمكية صناعية في الشرق الأوسط، تهدف لرفع قدرات مصر من إنتاج الأسماك.

والمشروع، الذي يقع بمنطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ شمالي الدلتا، أقيم بخبرات وتمويل مصري على مساحة 12 ألف فدان، منها 3 آلاف فدان، تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

ويضم المشروع أكبر مصنع لإنتاج الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك والجمبري، ومصنع لإنتاج عبوات التعبئة، وآخر لإنتاج الثلج.

وتم إنشاء مركز للأبحاث والتطوير والتدريب يشتمل على معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحي ووحدة الإرشاد والتدريب ومعمل صحي للكشف عن أمراض الأسماك، إضافة إلى معمل للكشف عن جودة الأعلاف.

وتتولى شركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال الاستزراع السمكي بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ويسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي من الأسماك عن طريق تطوير وتنمية البحيرات المصرية والتوسع في الاستزراع السمكي.