مصر للطيران تعلن التعاقد لشراء 45 طائرة جديدة لتحديث اسطولها

مصر للطيران

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:18 15/11/2017 حدث بتاريخ: 17:19 15/11/2017

اعلنت شركة مصر للطيران الاربعاء انها تعاقدت لشراء 45 طائرة جديدة خلال معرض دبي الوطني للطيران، موضحة انها ابرمت لذلك صفقات قيمتها ستة مليارات دولار.

وقال صفوت مسلم رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان انه "في اطار سياسة تحديث اسطولها وقعت مصر للطيران صفقات هامة بخصوص 45 طائرة جديدة من احدث الطرازات".

واضاف ان "الصفقات بلغت قيمتها ستة مليارات دولار وفقا لقوائم الاسعار الراهنة".

وتم التوقيع على هذه الصفقات على هامش معرض دبي للطيران وبفضلها "ستتمكن الشركة من اضافة 45 طائرة جديدة لاسطولها وستتم عمليات التسليم على مدى العامين المقبلين".

واعلنت مصر للطيران الخميس عن "تعاونها الأول" مع شركة إيركاب الأميركية لتوريد الطائرات والذي بموجبه تم توقيع صققة جديدة طويلة الأمد لشراء 21 طائرة.

وقالت مصر للطيران في بيان ان هذه الصفقة تشمل "ست طائرات من طراز بوينغ دريملاينر 787-9 تعمل بمحركات رولز رويس،اضافة إلى 15 طائرة من طراز إيرباص "اي 320 نيو" والتي تعمل بمحركات "سي ام اف ليب".

واضافة الى ال21 طائرة التي تم الاتفاق عليها مع ايركاب، اعلنت شركة الطيران الوطنية المصرية الاربعاء انها عقدت صفقة مع شركة صناعة الطائرات الكندية بومباردييه الثلاثاء لشراء 24 طائرة من طراز "سي اس 300" بقيمة نحو 2,2 مليار دولار.

وشركة مصر للطيران التي تاسست في 1932 هي اقدم شركة طيران على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وتؤمن رحلات الى 70 وجهة في 60 دولة.