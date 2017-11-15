فيتش تعلن فنزويلا في حالة "تخلف جزئي" عن سداد ديونها

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:49 15/11/2017 حدث بتاريخ: 11:00 15/11/2017

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء ان فنزويلا في حالة "تخلف جزئي" عن السداد بعد فشلها في تسديد دفعات مستحقة عن سنداتها السيادية.

وقالت الوكالة في بيان ان "فيتش خفضت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملات الأجنبية على المدى البعيد +سي+ الى +دي آر+ (تخلف جزئي) وأكدت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملة المحلية على المدى البعيد عند +سي سي+.

ويعني خفض التصنيف "عدم تلقي حاملي السندات دفعات فوائد مستحقة على سندات فنزويلا السيادية التي تستحق في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2019 و13 تشرين الاول/اكتوبر 2024 عند انتهاء فترة السماح البالغة مدتها 30 يوما في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017".

وترزح فنزويلا تحت ديون خارجية تقدر بـ150 مليار دولار، فيما السكان يعانون من أزمة أغذية وأدوية بسبب نقص الاموال الضرورية لاستيرادها.

وفيما بقي لديها اقل من 10 مليارات دولار من احتياطي الاموال الاجنبية، يتعين عليها سداد 1,4 مليار دولار من الديون قبل نهاية العام و8 مليارات اخرى العام المقبل.

وقام الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل لجنة تقوم باعادة هيكلة الدين السيادي لفنزويلا ودين شركة النفط الحكومية.

ولكن في اول اجتماع عقدته الجنة مع الدائنين الاثنين في كراكاس واستمر 25 دقيقة خلف ابواب مغلقة، قال المشاركون ان المسؤولين لم يقترحوا اي خطة لاعادة جدولة الدين.