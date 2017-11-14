هبوط أسعار النفط أكثر من 2 في المائة

مصفاة نفط في هافانا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:36 14/11/2017 حدث بتاريخ: 23:36 14/11/2017

سجلت أسعار النفط هبوطا بأكثر من من 2 في المائة، أثناء تعاملات الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة يومية على التوالي بفعل تكهنات بارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة، وتوقعات أكثر تشاؤما لنمو الطلب العالمي ضمن تقرير لوكالة الطاقة الذرية.

ونقلت رويترز عن محللين أن أسعار النفط تتعرض لضغوط من موجة مبيعات عالمية في السلع الأولية، وفي مقدمتها معادن صناعية مثل النيكل والنحاس، بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.33دولار، أو ما يعادل 2.11 في المائة إلى 61.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:05 (توقيت غرينتش) في حين تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.25 دولار أو 2.20 بالمائة إلى 55.51 دولار للبرميل.