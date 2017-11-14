مجموعة "روسنفت" النفطية الروسية تكشف أنها دفعت 1.3 مليار دولار لكردستان العراق

روسنفت

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:24 14/11/2017 حدث بتاريخ: 12:41 14/11/2017

كشفت المجموعة الروسية النفطية العملاقة "روسنفت" الثلاثاء انها دفعت سلفة قدرها 1,3 مليار دولار الى سلطات كردستان العراق في اطار اتفاق وقع مؤخرا وانتقدته بغداد بشدة.

وأفادت المجموعة في نتائجها المالية "في الفصل الثالث من 2017 دفعت المجموعة سلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 1,3 مليار دولار في اطار عقد لشراء النفط الخام مع حكومة كردستان".

وتلعب المجموعة التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين احد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، دورا متزايدا في الطموحات الاستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا.

ودفعت المجموعة سلفا بمليارات الدولارات الى شركة النفط الفنزويلية مما يعتبر في اغلب الاحيان دعما مقنَّعا من قبل موسكو لكراكاس التي تواجه صعوبات مالية.

وأعلنت "روسنفت" في تشرين الاول/اكتوبر انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد استفتاء أجرته للانفصال عن العراق.

وقالت روسنفت في بيان حينذاك انه "سيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021".

وانتقدت وزارة النفط العراقية حينذاك الاتفاق ووصفته ب"التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للعراق".