أوبك تؤكد أن سوق النفط تتجه الى التوازن

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:37 13/11/2017 حدث بتاريخ: 20:37 13/11/2017

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاثنين أن هناك "أدلة متزايدة" تشير إلى أن سوق النفط يقترب من الوصول إلى توازن سليم بين العرض والطلب بعد سنوات من انخفاض أسعار الخام.

وأكدت أوبك في تقريرها الدوري الذي تصدره عن سوق النفط أن "العقود الآجلة (لخامي برنت ونايمكس) لا تزال مدعومة بأدلة متزايدة بأن سوق النفط تتجه بسلاسة نحو استعادة توازنها".

وارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة بعدما وقعت دول من داخل وخارج أوبك على اتفاق نهاية العام الماضي لخفض الانتاج من أجل مواجهة الوفرة في كميات النفط عالميا.

وبعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات في كانون الثاني/يناير حيث بلغت 30 دولارا مقارنة بـ100 دولار للبرميل في منصف العام 2014، باتت أسعار النفط حاليا عند نحو 55 دولارا.

وأعلن وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي من أبوظبي الاثنين انه من المتوقع ان تمدد الدول المنتجة للنفط بالاجماع في نهاية الشهر الجاري اتفاق خفض الانتاج فيما لا تزال فترة تمديده قيد البحث.

من جهتها، رفعت أوبك في التقرير سقف توقعاتها في لتزايد الطلب العالمي على النفط للعامين 2017 و2018 فيما أشارت إلى أنها تتوقع تباطؤ نمو الانتاج.

وفي العام 2018، "يتوقع أن يبلغ النمو في الطلب العالمي على النفط حوالى 1,51 مليون برميل في اليوم،" أي بمراجعة بزيادة بـ130 ألف برميل في اليوم مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأفاد التقرير أن ذلك يعكس "التوقعات الأفضل" لدول في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين والهند وافريقيا.

وفي الوقت ذاته قلصت أوبك توقعاتها للنمو في العرض العالمي للنفط.

وأشارت توقعات العام الجاري إلى أن الدول غير الأعضاء في أوبك ستضخ 650 ألف برميل إضافي في اليوم، ما يرفع معدل الإنتاج اليومي إلى 57,67 مليون برميل في اليوم.

ولكن ذلك أقل بـ20 ألف برميل في اليوم مما كانت تتوقعه أوبك في السابق.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يزداد انتاج الدول غير المنضوية في أوبك بـ870 ألف برميل في اليوم العام المقبل بدلا من 940 ألفا.

وأشارت التوقعات إلى أن معدل إنتاج أوبك هذا العام سيبلغ 33 مليون برميل في اليوم.

وانخفض إنتاج أوبك في تشرين الأول/اكتوبر بـ151 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 32,59 مليون برميل في اليوم، وفقا لمصادر ثانوية فيما ارتفع إنتاج الدول خارج أوبك بـ68 ألف برميل في اليوم إلى 64,12 مليون برميل في اليوم.

وفي إشارة ايجابية أخرى بالنسبة للسوق، تراجعت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤثر على أسعار النفط، إلى 2,985 مليون برميل، وفقا لأوبك.