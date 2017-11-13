"بترول ابوظبي الوطنية" ستطرح للاكتتاب حصة من اسهم "ادنوك للتوزيع"

الرئيس التنفيذي لشركة بترول ابوظبي الوطنية "ادنوك" سلطان الجابر في مؤتمر في ابوظبي في 13 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:20 13/11/2017 حدث بتاريخ: 18:20 13/11/2017

ستطرح شركة بترول ابوظبي الوطنية للاكتتاب للمرة الاولى حصة اقلية من اسهم شركة "ادنوك للتوزيع" التابعة لها، بحسب ما اعلن الرئيس التنفيذي للشركة سلطان الجابر.

وبذلك تحذو ابوظبي حذو الرياض التي كانت اعلنت بعيد طرح خطة "رؤية 2030" نيتها طرح 5 بالمئة من اسهم "أرامكو" للاكتتاب العام في النصف الثاني من 2018.

وقال الجابر في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول-أديبك "يسرني الاعلان عن طرح حصة اقلية في +ادنوك للتوزيع+، الشركة الرائدة في توزيع الوقود، للاكتتاب العام".

وقال الجابر ان الطرح العام الاولي سيتم في سوق ابوظبي للاوراق المالية، ثالث اكبر سوق اوراق مالية في الخليج، موضحا ان هذا الطرح سيكون متاحا للمستثمرين المحليين والاجانب.

ولم يعط الرئيس التنفيذي لشركة بترول ابوظبي الوطنية تفاصيل حول حجم هذا الطرح، ولكنه اكد ان الشركة الام ادنوك "ستبقي ملكيتها بالكامل بيد حكومة ابوظبي".

ولدى ابوظبي اكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل. وهي تنتج اكثر من 2,75 مليون برميل يوميا.

وادنوك للتوزيع هي المشغّل الرائد لمحطات الخدمة في دولة الإمارات، وهي مشغّل محطات الوقود الوحيد في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة.