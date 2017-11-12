ارتفاع كبير في ارباح شركة "إعمار" العقارية الاماراتية

إطلاق العاب نارية من برج خليفة اطول برج في العالم، في دبي في 1 يناير 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:55 12/11/2017 حدث بتاريخ: 21:43 12/11/2017

اعلنت شركة "إعمار" العقارية الاماراتية الاحد أنها حققت نموا كبيرا في ارباح الربع الثالث للعام الجاري في ظل زيادة كبيرة في المبيعات في امارة دبي.

وبدأت دبي بالتعافي من تباطؤ اقتصادي استمر ثلاثة أعوام بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط الذي ضرب اقتصاديات الخليج وقوض قطاع البناء.

وحققت شركة "إعمار" التي بنت برج خليفة، اطول برج في العالم، صافي ربح بلغ 411 مليون دولار (نحو 350 مليون يورو) للربع الثالث من العام 2017، بزيادة بنسبة 32 بالمئة عن نفس الفترة في 2016.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد العبار إن "النمو المبهر في مبيعات وحداتنا السكنية في دبي وضعنا في موقف قوي لتوفير سيولة مالية للسنوات المقبلة".

وتابع أن "الطلب المستمر على المشاريع في دبي يمثل مؤشرا قويا لثقة المستثمر في دبي والتي تعد اليوم أحد المراكز الأكثر نموا للاعمال والرفاهية".

ويقول مسؤولون ومحللون إن الاستعدادات لتنظيم معرض اكسبو 2020 والذي يستمر ستة أشهر تمثل شريان حياة لقطاع البناء.

وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية في دبي بشكل سريع في السنوات التي تلت فتح السوق للأجانب في العام 2002.

وتضاعفت الاسعار مع توافد المستثمرين، لكن الازمة المالية العالمية التي ضربت العالم والإمارة في العام 2008، هوت بالأسعار الى مستوى خطير.

وقدمت السياحة ورواج التجارة وازدهار قطاع النقل انتعاشا قصيرا لقطاع البناء، قبل أن يؤدي الانخفاض الحاد في اسعار النفط في العام 2014 الى تراجع أسعار الوحدات بنحو 15 بالمئة.

لكن تنظيم معرض اكسبو الاول في الشرق الاوسط، والمتوقع ان يخلق نحو 300 ألف فرصة عمل بحلول العام 2020، أنعش القطاع.

وتحدت الشركات العقارية انخفاض اسعار البيع وضعف الإيجارات لإطلاق مشاريع عقارية جديدة ستتكلف عشرات المليارات.

وذكرت شركة إعمار، أكبر شركة مدرجة في بورصة دبي، أنها سجلت 20 بالمئة ارتفاعا في صافي ارباحها للتسعة أشهر الأولى في العام 2017، مع ارتفاع مبيعاتها بواقع 32 بالمئة محققة 4,8 مليار دولار.

وتوسعت الشركة الإماراتية في منطقة الشرق الأوسط في قطاع التجزئة والبناء والترفية، حيث وفرت استثماراتها الخارجية خمس عوائدها.

وفي اذار/مارس الفائت، تقدمت مجموعة "اعمار مولز" بعرض بقيمة 800 مليون دولار لشراء "سوق.كوم"، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الانترنت في الشرق الاوسط، قبل أن تنجح مجموعة "امازون" العالمية العملاقة في الاستحواذ على الموقع.

والشهر الفائت، أطلقت الشركة موقعها الخاص لتجارة التجزئة عبر الانترنت، موقع "نون.كوم" حيث تأتي المساهمات الرئيسية من المستثمرين السعوديين والكويتيين.