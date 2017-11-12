مبيعات قياسية ب25 مليار دولار في غضون 24 ساعة لموقع "علي بابا"

علي بابا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:16 12/11/2017 حدث بتاريخ: 12:16 12/11/2017

حطم موقع "علي بابا" الصيني العملاق هذا العام رقمه القياسي للمبيعات على الانترنت بعد ان حصد اكثر 25,3 مليار دلاور السبت بمناسبة "يوم العزاب".

وأعلنت المجموعة على موقعها الالكتروني الاحد انها حققت مبيعات بقيمة 168,3 مليار يوان (25,3 مليار دولار) قبل يوم من المناسبة.

و"يوم العزاب" هو مهرجان ضخم للتخفيضات أطلقته مجموعة "علي بابا" على الانترنت في العام 2009 وبات معتمدا في اوساط منصات التجارة المنافسة.

وتجاوز اجمالي المبيعات التي سجلت هذا العام بـ39% الرقم الذي سجل في المناسبة نفسها قبل عام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما حقق "علي بابا" مبيعات قيمتها 120,7 مليار يوان (17,8 مليار دولار).

وفي غضون 24 ساعة، باع "علي بابا" ما يوازي اجمالي الناتج الداخلي في افغانستان او هندوراس.

وفي خضم الاقبال السبت، سجلت 256 الف عملية دفع في الثانية حيث تمت 90% من المبيعات على منصة "علي بابا" عبر هواتف نقالة.

وكان "علي بابا" أطلق تسمية "يوم العزاب" على اليوم المعروف بـ"الجمعة الأسود" ("بلاك فرايداي") في الولايات المتحدة، بسبب تتالي الرقم 1 في التاريخ (11/11).

كما استفاد منافسو "علي بابا" ايضا من المناسبة لتحقيق مبيعات عالية. ويقدر الخبراء ان عمالقة التجارة الالكترونية في الصين سيحاولون نشر هذه المناسبة في الخارج.