ايرباص تعيد شراء طائرات ايه380 في اتفاق جديد مع طيران الإمارات

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:37 12/11/2017 حدث بتاريخ: 10:37 12/11/2017

قالت مصادر بصناعة الطيران اليوم الأحد إنه سيتعين على ايرباص إعادة شراء بعض الطائرات القديمة التي تُشغلها طيران الإمارات حاليا أو العثور على مستخدمين جدد لها مع وضعها اللمسات النهائية على اتفاق لبيع طائرات عملاقة جديدة إلى الناقلة الخليجية التي مقرها دبي.

ومن المتوقع أن تعلن شركة صناعة الطائرات الأوروبية عن طلبية لشراء نحو 36 إلى 38 طائرة ايه380 خلال افتتاح معرض دبي الجوي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال مصدر مطلع "سيتضمن الأمر بعض المقايضات."

وقال متحدث باسم ايرباص "لا نعلق على اتفاقاتنا التعاقدية."

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أثناء مؤتمر صحفي عندما سئل إن كانت الشركة ستضع طلبية لشراء طائرات ايه380 خلال المعرض "ربما نعم وربما لا."