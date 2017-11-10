القضاء البريطاني يلزم "أوبر" دفع الحد الأدنى من الأجور لسائقيها

أوبر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:55 11/11/2017 حدث بتاريخ: 21:39 10/11/2017

باتت "أوبر" ملزمة تقديم الحد الأدنى من الأجور لسائقيها ومنحهم عطلا مدفوعة، بموجب قرار صدر في مرحلة الاستئناف عن محكمة العمل في لندن حيث قد تخسر الشركة الأميركية رخصة العمل الممنوحة لها.

وكانت المجموعة التي تتعاون مع نحو 50 ألف سائق في بريطانيا قد طعنت في قرار قضائي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ينص على واجب تقديم الحد الأدنى من الأجور للسائقين المتعاونين معها (7,50 جنيهات استرلينية أو 10 دولارات أميركية) وعطلا مدفوعة.

ويتقاضى سائقو "أوبر" أجرهم بحسب عدد الرحلات التي يقومون بها، بحجة أنهم عمال مستقلون يختارون دوامات عملهم ومواقعها.

وأمام الشركة 14 يوما للطعن في هذا القرار.

وقد أطلقت هذه الدعوى بمبادرة من مشتكيين هما السائقان ياسين اسلام وجيمس فرار اللذان تلقيا دعم نقابة العمال المستقلين في بريطانيا.

ولا توافق "أوبر" على قرار المحكمة هذا.

وقال توم إلفديج رئيس الفرع اللندني من "أوبر"، "أدخلنا عددا من التعديلات على تطبيقنا لتحسين ظروف السائقين العام الماضي. واستثمرنا في مسائل مثل الضمان الصحي ولا نزال نعمل للارتقاء بمستوى التعاون".

وبحسب الشركة، تقاضى سائقوها العام ما يعادل 15 جنيها (20 دولارا تقريبا) في الساعة الواحدة، بعد حسم الرسوم.

وفي لندن حيث تؤكد "أوبر" أنها تتعاون مع 40 ألف سائق و3,5 ملايين زبون، باتت الشركة مهددة بخسارة رخصة العمل إثر قرار هيئة النقل العام في لندن (تي اف ال) عدم تجديدها.

ولامت الهيئة "أوبر" على تقاعسها عن الإبلاغ عن الجرائم التي شهد عليها سائقوها والتقصير في التدقيق في السجلات القضائية لسائقيها. وهي نددت أيضا باللجوء إلى برمجية تسمح للسائقين بتفادي رصدهم في المناطق التي لا يحق لهم العمل فيها، فضلا عن تقديم شهادات طبية غير موثوقة.

وقد استأنفت "أوبر" هذا القرار.

تتواجه "أوبر" التي لديها فروع في أكثر من 70 بلدا مع سلطات عدة بلدان، من بينها فرنسا حيث فرضت عليها غرامات طائلة. وهي حظرت لفترة وجيزة من نيودلهي بعد عملية اغتصاب ارتكبها أحد سائقيها، ومنعت مؤخرا من العمل في المجر والدنمارك بموجب تشريعات جديدة.

ويزيد قرار هيئة النقل العام في لندن الذي قد يتردد صداه في أنحاء العالم لأجمع، من صعوبات "أوبر" التي تتخبط أصلا في مشاكل لا تحصى.