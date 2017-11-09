الطلب على الذهب في أدنى مستوياته منذ 2009

الهند هي ثاني أكبر مشتر للذهب في العالم بعد الصين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:10 09/11/2017 حدث بتاريخ: 19:11 09/11/2017

أعلن مجلس الذهب العالمي الخميس أن الطلب على المعدن النفيس أنخفض بنسبة 9 بالمئة في الفصل الثالث من العام الجاري، متأثرا بضعف الشراء في الهند التي تمثل سوقا رئيسية لهذه الصناعة.

وذكر المجلس في بيان أن الطلب العالمي في الربع الثالث الذي انتهى في أيلول/سبتمبر الفائت انخفض إلى 915 طنا مقارنة بالعام الفائت ليبلغ أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من العام 2009.

وقال جون موليجان المدير في المجلس لوكالة فرانس برس "ما ادى الى اضعاف الطلب هو أولا الهند".

وتابع "إذ نظرنا إلى الارقام، فان الطلب على المجوهرات (الهندية) انخفض 25 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2016 والطلب على العملات انخفض 23 بالمئة".

والهند هي ثاني أكبر مشتر للذهب في العالم بعد الصين، لكن الطلب على الذهب فيها تأثر بسلسلة إجراءات حكومية، بينها نظام ضرائب جديد وقواعد جديدة لمكافحة تبييض الأموال.

وفي الصين، ارتفع الطلب على المجوهرات المصنوعة من الذهب بنسبة 13 بالمئة وبنسبة 57 بالمئة على العملات في الفترة نفسها.

وأوضح موليجان أن "التوجه في السوق الآن هو نحو ما يسمى الذهب الصلب +ثري دي+".

وشرح أن "هذا النوع ذهب نقي بالفعل لكنه معالج تكنولوجيا بحيث يُعطى الذهب النقي سطحا صلبا جدا، لكنه يظل قطعة خفيفة ودائما أجوف".

وقال المجلس العالمي في بيانه إن الطلب في بريطانيا "تأثر بتبعات بريكست مع شكوك المستهلكين في النتائج الاقتصادية المحتملة" لخروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي.

وسجلت الولايات المتحدة افضل اداء لسوق مجوهرات في دولة غربية صناعية.

وتابع أن "المناخ الاقتصادي والتوظيفي الجيد شجع المستهلكين هذا العام" في اكبر اقتصادات العالم.

والخميس، بلغ سعر أونصة الذهب 1,283.71 دولار، متراجعا من 1,284 مساء الاربعاء.