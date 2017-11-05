وزير الخارجية الألماني: التشبث بحدود قصوى صارمة للانبعاثات الكربونية سيضر بصناعة السيارات

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:14 05/11/2017 حدث بتاريخ: 22:05 05/11/2017

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، المفوضية الأوروبية، إلى عدم الإضرار بقطاع صناعة السيارات من خلال التشبث بحدود قصوى صارمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير (دويتشلاند) الصادرة غدا الاثنين، قال نائب المستشارة انجيلا ميركل إن " تشديد أهداف تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 20% في الفترة بين 2021 حتى 2025، سيؤدي من وجهة نظري إلى خطر التأثير على القدرة التنافسية والإبداعية للقطاع".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم، وفقا لتقرير صادر يوم الأربعاء، تخفيض القيم القصوى لثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40%.

وأضاف جابريل، الذي كان يتولى منصب وزير الاقتصاد منذ بداية حكم الائتلاف الحالي قبل أن يتولى مطلع العام الحالي حقيبة الخارجية، أن المفوض الأوروبي جونتر أوتينجر (الألماني الجنسية) يقف داخل المفوضية " بموقفه النقدي لهذه الخطوة، وحيدا إلى حد بعيد، لأنه لا توجد دولة أخرى تنتج هذه النسبة العالية من السيارات كبيرة الحجم مثل ألمانيا".

وحث جابريل على أن تقدم ألمانيا " إعلانا صريحا" في هذا الشأن لكنه استبعد حدوث ذلك في ظل المحادثات الجارية بين تحالف ميركل المسيحي وحزبي الخضر والديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف جديد يقود البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتابع أن الخضر " سيرحبون بشدة " بهذه الخطوة من قبل المفوضية، وقال إنهم دأبوا في الماضي على وصف تدخلات المسيحيين والاشتراكيين لصالح الحفاظ على الوظائف في قطاع صناعة السيارات بأنه من قبيل " الضغط " و" الاستسلام " أمام الشركات المصنعة للسيارات.