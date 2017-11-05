كوسكو الصينية تبني محطة شحن للحاويات في أبوظبي

حاويات تابعة لشركة كوسكو الصينية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:29 05/11/2017 حدث بتاريخ: 20:29 05/11/2017

قال مسؤولون يوم الأحد إن شركة موانئ أبوظبي أرست عقدا على كوسكو الصينية للملاحة البحرية لبناء محطة شحن جديدة للحاويات في أبوظبي، ستكون الأكبر من نوعها في المنطقة.

وستتيح المحطة لأبوظبي تقديم خدمات متنوعة وتيسير الربط مع مرافئ الحاويات في ميناء خليفة بالإمارة.

وفي 2016، فازت كوسكو بإمتياز مدته 35 عاما لبناء وتشغيل مرفأ جديد للحاويات في ميناء خليفة بأبوظبي. وقالت كوسكو حينئذ إنها تخطط لاستثمار ما يزيد عن 700 مليون دولار هناك.

وفي يوليو تموز الماضي، اجتذبت أبوظبي خمس شركات صينية لإقامة مشروعات صناعية متنوعة في منطقتها الصناعية باستثمارات مبدئية قدرها 300 مليون دولار.

وتتألف المحطة الجديدة من مساحة قدرها 275 ألف متر مربع مع خطط لإضافة 150 مترا مربعا أخرى في مرحلة لاحقة. ومن المنتظر تشغيل المحطة في الربع الأول من 2019 وهو نفس موعد افتتاح مرفأ الحاويات الجديد في ميناء خليفة.

وقال محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي لرويترز بعد البدء في بناء مرفأ الحاويات الجديد في ميناء خليفة ”سيدعم ذلك أحجام الشحنات القادمة إلى ميناء خليفة والمنطلقة منه ويعزز ثقة المستثمرين في منطقة خليفة الصناعية“.