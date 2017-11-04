وكالتا ستاندراد اند بورز وفيتش تخفضان تصنيف فنزويلا

مارة في احد شوارع كراكاس في 2 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:01 04/11/2017 حدث بتاريخ: 15:05 04/11/2017

أعلنت وكالتا ستاندارد اند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تخفيض علامة الدين الفنزويلي العام تحسبا لتعذر في السداد وذلك إثر اعلان الرئيس نيكولاس مادورو اعادة هيكلة هذا الدين.

وخفضت ستاندارد اند بورز هذه العلامة من "سي سي سي -" الى "سي سي" أي انها تعتبر دين فنزويلا بالعملات الاجنبية في حالة تخلف عن الدفع مع أمل بسيط بالتحسن.

وبررت ستاندراد اند بورز قرارها بأن الحكومة الفنزويلية يمكن أن تتخلف عن الدفع أو تكون عملية اعادة الهيكلة موازية ل"تخلف عن السداد في الأشهر الثلاثة المقبلة".

وتابعت أنها تعتزم خفض العلامات الأخرى لفنزويلا والتي باتت تحت المراقبة.

أما فيتش فخفضت هذه العلامة الى "سي" وهي فئة موازية لتلك التي أعلنتها ستاندراد اند بورز. كما ذكرت بأن البلاد تخلفت في السابق عن الدفع وأن هناك "احتمالات كبيرة بأن تعجز عن السداد".

وكانت فنزويلا دعت دائنيها الدوليين الجمعة الى اجتماع في كراكاس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في إطار جهودها لإعادة هيكلة ديونها المقدرة بحوالى 150 مليار دولار، على ما أعلن نائب الرئيس طارق العيسمي المكلف بهذه العملية الجمعة.

واشتدت الازمة المالية بعدما فرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب عليها عقوبات مالية في آب/اغسطس، تحظر شراء سندات جديدة صادرة عن الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الوطنية.

وتوجب على كراكاس بالاجمال تسديد 1,63 مليار دولار في تشرين الأول/اكتوبر بين ديون سيادية وقروض لشركة النفط الوطنية. ويبلغ المبلغ المستحق لتشرين الثاني/نوفمبر 1,89 مليارا وكانون الأول/ديسمبر 242,5 ملايين، بحسب المكتب الاستشاري الخاص "اريستيمونيو هيريريا وشركاه".

كما أن احتياطها النقدي البالغ 10,09 مليار دولار بات في أدنى مستوياته منذ 20 عاما.