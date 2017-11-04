وزير الطاقة السعودي يجتمع مع نظيريه الروسي والقازاخستاني

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:54 04/11/2017 حدث بتاريخ: 12:54 04/11/2017

قال منظمو مؤتمر للطاقة إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح سيجتمع يوم السبت مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والقازاخستاني كانات بوزومباييف خلال المؤتمر المنعقد في طشقند.

وروسيا وقازاخستان مشاركتان في اتفاق نفطي عالمي بين أوبك ودول غير أعضاء بها لزيادة أسعار النفط.

وقال الفالح في اجتماع حضره نوفاك وبوزومباييف إن الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية و24 دولة أخرى تعمل على استقرار سوق النفط سيكون لها أثر كبير وأعرب عن أمله في أن يعود ذلك بنفع كبير.

وألتقى الفالح بنائب رئيس وزراء أوزباكستان ورئيس شركة الطاقة الحكومية قبل بدء المؤتمر. ولم يتضح موعد اجتماعه مع وزيري روسيا وقازاخستان.