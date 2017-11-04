وزير الطاقة السعودي يجتمع مع نظيريه الروسي والقازاخستاني
قال منظمو مؤتمر للطاقة إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح سيجتمع يوم السبت مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والقازاخستاني كانات بوزومباييف خلال المؤتمر المنعقد في طشقند.
وروسيا وقازاخستان مشاركتان في اتفاق نفطي عالمي بين أوبك ودول غير أعضاء بها لزيادة أسعار النفط.
وقال الفالح في اجتماع حضره نوفاك وبوزومباييف إن الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية و24 دولة أخرى تعمل على استقرار سوق النفط سيكون لها أثر كبير وأعرب عن أمله في أن يعود ذلك بنفع كبير.
وألتقى الفالح بنائب رئيس وزراء أوزباكستان ورئيس شركة الطاقة الحكومية قبل بدء المؤتمر. ولم يتضح موعد اجتماعه مع وزيري روسيا وقازاخستان.