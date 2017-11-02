الاتحاد للطيران تعلق رحلات دالاس فورت وورث وتلوم أمريكان ايرلاينز

الاتحاد للطيران

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:07 02/11/2017 حدث بتاريخ: 12:08 02/11/2017

قالت الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الخميس إنها ستوقف الرحلات إلى دالاس-فورت وورث العام القادم بعد أن قررت أمريكان ايرلاينز في يوليو تموز إنهاء اتفاق الشراكة بالرمز بين الناقلتين.

وتمارس أمريكان ايرلاينز ضغوطا على الحكومة الأمريكية لتحقق في اتهامات بشأن تلقى الاتحاد للطيران وغيرها من شركات الطيران الكبيرة في الخليج دعما حكوميا. وتنفي شركات الطيران الخليجية هذه الاتهامات.

وقال بيتر بومجارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان إن إنهاء اتفاق الشراكة بالرمز يجعل الرحلات على هذا المسار "غير مستدامة تجارياً" وأدى إلى "عدم ترك أي خيار لدى الاتحاد للطيران سوى تعليق رحلاتها" اعتبارا من 25 مارس آذار 2018.

وقال "يعتبر إلغاء رحلات دالاس واحداً من التعديلات العديدة التي نقوم بها في شبكة وجهاتنا الأمريكية في عام 2018 من أجل تحسين ربحية الأنظمة".

ومنذ أن دشنت مراجعة استراتيجية في العام الماضي، عينت الاتحاد رئيسا تنفيذيا جديدا للمجموعة سيتولى منصبه في يناير كانون الثاني، وباعت حصة في شركة طيران أوروبية، وسحبت الدعم المالي من أليطاليا واير برلين مما أدى إلى وضع الشركتين تحت إدارة خاصة.

وقالت الاتحاد إنها نقلت أكثر من 235 ألف مسافر إلى دالاس-فورت ووث منذ أن بدأت تسيير رحلات طيران إلى المركز التابع لأمريكان ايرلاينز في 2014.

تشغل الاتحاد للطيران رحلات لنقل الركاب إلى شيكاجو ولوس انجليس ونيويورك وواشنطن.