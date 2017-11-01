دبي تستضيف مؤتمرا للاستثمار في افريقيا بحضور رؤساء دول

نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجانب رئيس أوغندا يويري موسيفيني خلال افتتاح المنتدى العالمي الأفريقي للاعمال في دبي في 1 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:24 01/11/2017 حدث بتاريخ: 21:25 01/11/2017

افتتحت في دبي الاربعاء اعمال مؤتمر لقادة دول افريقية مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في خطوة تأمل الامارة الغنية ان تجعل منها جسرا للربط بين افريقيا ومصادر استثمارات محتملة.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في افتتاح المؤتمر "نحن أمام الاقتصاد الاسرع نموا في العالم"، مضيفا ان "ستة من اسرع عشرة اقتصادات تطورا في العالم هي في افريقيا".

وتركزت جلسات اليوم الاول من "المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال" في نسخته الرابعة على الاستثمارات التي تحتاجها دول القارة الافريقية ال54 في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات.

ويأمل المسؤولون الاماراتيون في دبي ان تؤدي الامارة دورا في استقطاب هذه الاستثمارات لافريقيا.

وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة تجارة وصناعة دبي "نعتقد ان هدف دبي الاستراتيجي يتماشى مع طموحات افريقيا بينما تدخل القارة مرحلة جديدة من النمو".

ويبلغ عدد الشركات الافريقية المسجلة في دبي حاليا 17 الفا في زيادة بنسبة 41 بالمئة عن العام 2015، بحسب الغرير، بينما يبلغ حجم التجارة بين دولة الامارات والدول الافريقية 35 مليار دولار.

وتستضيف دبي المنتدى لمدة يومين، ويشارك فيه عشرات الخبراء والمسؤولين يتقدمهم رؤساء جمهوريات أوغندا ورواندا وسيشل.