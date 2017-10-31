الرئيس الصيني يشيد باصلاحاته لدى استقبال رئيسي فيسبوك وآبل

الرئيس الصيني شي جينبينغ

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:14 31/10/2017 حدث بتاريخ: 16:14 31/10/2017

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين رئيسي مجموعتي فيسبوك وآبل مارك زاكربرغ وتيم كوك واكد لهما ان بلاده التي تعد سوقا اساسية لهما، تبقى "منفتحة" وتواصل اصلاحاتها "بتصميم"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وشارك رئيسا المجموعتين الكبيريين وادي السيليكون الأميركي، الاثنين في اجتماع سنوي للمجلس الاستشاري لمعهد التجارة في جامعة تسينغهوا العريقة في بكين، وهما عضوان فيه.

وقال شي في تصريحات نقلتها الثلاثاء وكالة انباء الصين الجديدة ان "الصين تقوم باصلاحات واسعة غير مسبوقة بتصميم كبير (...) وستواصل تحفيز اصلاحاتها بالانفتاح" على الخارج.

وتأتي تصريحات شي بينما لا يزال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي محجوبا في الصين بموجب نظام الرقابة الصارم، ولو أن المجموعة تنجح في بعض الاحيان في الحصول على عقود إعلانية في هذه السوق.

وتابع شي ان الصين ومع حرصها على حماية "سيادتها وامنها (...) ترغب في العمل مع الولايات المتحدة عبر السعي الى امكانيات طويلة الامد وطموحة مع اخذ مصالح ومخاوف كل طرف في الاعتبار ومعالجة خلافاتنا وتناقضاتنا بالطريقة المناسبة".

وتأتي تصريحات شي جينبينغ قبل زيارة منتظرة بترقب كبير للرئيس الاميركي دونالد ترامب الاسبوع المقبل الى بكين.

وذكرت الصحف الصينية ان الاجتماع ضم أيضا قادة الشركتين الاستثماريتين الاميركيتين "براير كابيتال" و"بلاكستون" ووزير الخزانة الاميركي السابق بول بولسون.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة انهم "عبروا عن اعجابهم العميق بخطاب الرئيس شي في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني" الذي اختتم الاسبوع الماضي.

وفاز الرئيس الصيني في هذا المؤتمر بولاية جديدة من خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني، ممهدا للبقاء في السلطة لعقود من غير أن يظهر في الفريق القيادي الجديد أي خلف محتمل له.