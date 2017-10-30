مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى اليابان

طائرة لشركة مصر للطيران

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:58 30/10/2017 حدث بتاريخ: 17:59 30/10/2017

استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة اليابانية بعد أربع سنوات من التوقف، بحسب بيان للشركة المصرية الاثنين، في محاولة لدعم السياحة الآسيوية الوافدة لمصر.

وقالت الشركة في بيانها إن "الرحلة الأولى تم تسييرها صباح الأحد"، موضحة أن الشركة ستنظم رحلة أسبوعية لطوكيو إذا لم يتطلب الأمر زيادة عدد الرحلات.

وكانت مصر للطيران تسيّر رحلات مباشرة إلي مدينتي طوكيو وأوزاكا باليابان ولكنها توقفت في أعقاب ثورة يناير، ثم استأنفت لفترة محدودة إلى أن توقفت تماما في 2013 لعدم جدوى تشغيل الخط اقتصاديا بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان.

وجاء قرار استئناف الرحلات متزامنا مع توجيهات وزير الطيران المصري شريف فتحي خلال تصريحات سابقة بضرورة دعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خصوصا من السوق الآسيوي.

ويعاني قطاع السياحة في مصر من تراجع كبير منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات سياسية وامنية.

ومنذ بداية العالم الحالي، تشير الأرقام إلى عودة النشاط نسبيا إلى القطاع السياحي المصري.