المستثمرون يتهافتون على "أوبر" ومثيلاتها

أوبر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:48 29/10/2017 حدث بتاريخ: 18:48 29/10/2017

يجذب قطاع سيارات النقل الخاصة مع سائقين الذي تهيمن عليه الأميركية "أوبر" مستثمرين كثيرين يراهنون على ازدهاره في المستقبل، لكن أيضا بشكل معاكس على تسويق السيارات المستقلة.

وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة "غولدمان ساكس" أنه من المتوقع أن يصل عدد الرحلات بواسطة هذا النوع من المركبات إلى 83 مليارا في السنة الواحدة بحلول 2030، في مقابل 6 راهنا. أما رقم أعمال الشركات المنخرطة في هذا المجال، فهو قد يزداد 8 مرات ليبلغ 285 مليار دولار.

وهي فرضيات واعدة جدا. وقد حشدت "ليفت" التي تعد أكبر منافس لـ "أوبر" في الولايات المتحدة استثمارات بقيمة مليار دولار اخيرا، في حين كشفت "أزبر" انها تجري مناقشات مع اليابانية "سوفتبانك" بشأن صفقة كبيرة.

ومن الجهات الأخرى الفاعلة في هذا القطاع، الصينية "ديدي تشوشينغ" التي اشترت أنشطة "أوبر" في الصين سنة 2016 وهي تستثمر بدورها في هذا المجال، لا سيما في "ليفت" والهندية "علا" التي جمعت أيضا استثمارات قدرها مليار دولار.

وباتت "ديدي" التي حصدت 50 مليار دولار الشركة الناشئة الأعلى كلفة حاليا في آسيا.

ونظرا للإقبال الشديد على هذه الشركات، قد يختلط الوضع في بعض الأحيان، إذ إن "ألفابت" الشركة الأم لـ "غوغل" تملك حصصا في "أوبر" و"ليفت" على حد سواء، في حين ان "سوفتبانك" هي من المساهمين في "ديدي تشوشينغ" وهي تستعد أيضا للمساهمة في رأسمال "أوبر".

ولخصت سيدة الأعمال أريانا هافنغتون العضو في مجلس إدارة "أوبر" الوضع مؤخرا على النحو الآتي "ليست المسألة مسألة زواج بل أعمال".

غير أن هذه الشركات لا تدر الأرباح وهي غالبا ما تتواجه مع الهيئات الناظمة للنقل واتحادات سيارات الأجرة التقليدية في عدة بلدان، ناهيك عن سمعة "أوبر" التي لطختها عدة فضائح ومحاكمات وتحقيقات. وقد خسرت هذه الأخيرة حوالى 600 مليون دولار في الربع الثاني من العام، بعد تكبدها خسارة بقيمة 2,8 مليون سنة 2016.

لكن كل هذه الصعاب ليست بالمشكلة الكبيرة لمستثمرين بحجم "ألفابت" أو "سوفتبنك" اذ تعدّ المبالغ التي استثمروها "متواضعة نسبيا"، على حد قول المحلل جاك غولد من "ج. غولد أسوشييتس".

فأكثر ما يهمها هو، في نظر غولد، "ليس العائدات على الاستثمارات في الأنشطة الحالية ... بل النفاذ إلى كمية البيانات الكبيرة" التي تجمعها منصات الحجوزات.

فهي "تعرف الكثير" عن تنقلات الركاب ومساراتهم ودواماتهم وسماتهم، بحسب جيريمي كارلسون المحلل المتخصص في وسائل النقل الحديثة لدى "آي اتش اس ماركت".

وهذه المعطيات أساسية لبلوغ الهدف المنشود ألا وهو تطوير السيارات ذاتية القيادة التي تعد وسيلة النقل المستقبلية في المدن، بحسب المحللين، وهو مجال تأتي فيه سيارات النقل الخاص مع سائق في الصف الأول.

وتتعاون "ليفت" التي أنشأت قسما مخصصا لهذه التكنولوجيا في هذا المجال مع "فورد" و"وايمو" التابعة لـ "غوغل" ("ألفابت") على وجه الخصوص. أما "أوبر"، فهي تحالفت مع "جنرال موتورز" التي استثمرت بدورها في "ليفت" لاختبار سيارات من دون سائق.

وقال جيريمي كارلسون "يجذب القطاع هذا العدد الكبير من المستثمرين لأنه عند البدء بتسويق السيارات المستقلة ... ستقوم منصات حجز سيارات النقل الخاص مع سائق بإدارة خدمات النقل المستقلة عند الطلب".

كما أن النسبة الأكبر من تكاليف هذه الشركات تصرف على أجور السائقين، ما يفسر "نقص الأرباح التشغيلية"، بحسب محللي "غولدمان ساكس" الذين حذروا من أن "المركبات المستقلة بالكامل قد تحل محل 6,2 ملايين سائق".

فالسيارة المستقلة هي التي "ستغير المعادلة" في سوق سيارات النقل الخاص مع سائق، بتقدير "غولدمان ساكس".

وعندما "ستسير السيارات المستقلة في الشوارع ... ستهيمن شركات مثل ليفت وأوبر على سوق السيارات بحكم الواقع. فما تريده غوغل وسوفتبنك هو أن تكون جزءا من المعادلة"، على ما صرح المحلل بوب إندرله.

والمركبات الكهربائية هي أيضا ضمن الخطة التي تطورها الشركات الكبيرة لسيارات النقل الخاص مع سائق والتي تأمل بفضلها أن تخفض تكاليف من نوع آخر ... ألا وهي نفقات الوقود.