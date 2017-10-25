الجزائر تؤجل بدء تشغيل حقل توات للغاز في جنوب البلاد

صورة أرشيفية لمقر شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:40 25/10/2017 حدث بتاريخ: 19:43 25/10/2017

قال رئيس شركة سوناطراك للطاقة إن الجزائر ستؤجل بدء تشغيل حقل توات للغاز في جنوب البلاد إلى الربع الأول من 2018 متأخرا عاما تقريبا عن الموعد المزمع.

وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين أثناء زيارة إلى الحقل الواقع في عمق جنوب الجزائر ”من الإحدى والعشرين بئرا هناك ثلاث فقط جاهزة للتشغيل“.

وأضاف قائلا ”أعترف بأن نشاطنا في عمق الجنوب صعب جدا ومعقد جدا لكننا بالتأكيد نحتاج إلى تحسين كفاءتنا“.

”نحن متأخرون دائما. هذا يصبح خطيرا جدا“.

ومن المتوقع الآن أن يبدأ تشغيل توات في الربع الأول من 2018. وهو أحد خمسة حقول للغاز يجري تطويرها.

وقال ولد قدور إن الجزائر تخطط لزيادة انتاجها السنوي من الغاز إلى 95 مليار متر مكعب منها 42 مليارا ستكون للاستهلاك المحلي و53 مليارا للتصدير. وكانت استهدفت في الأصل زيادة الصادرات إلى 57 مليار متر مكعب.

وأضاف قائلا ”لكننا سنلبي 100 بالمئة من إلتزاماتنا تجاه زبائننا“.

وسينتج حقل توات 12.8 مليون متر مكعب يوميا. وتملك سوناطراك حصة 55 بالمئة في مشروع الغاز في حين تملك إنجي الفرنسية 45 بالمئة.