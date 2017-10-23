صادرات العراق من النفط تهبط أكثر من 200 ألف ب/ي منذ بداية أكتوبر

صورة لحقل للنفط في كركوك شمال العراق يوم 18 أكتوبر 2017

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:32 23/10/2017 حدث بتاريخ: 19:43 23/10/2017

أظهرت بيانات للشحن أن صادرات النفط من جنوب العراق انخفضت بمقدار 110 آلاف برميل يوميا هذا الشهر وهو ما يزيد من الهبوط في تدفقات الخام من ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك والناتج عن نقص من حقول كركوك الشمالية.

ووفقا للبيانات التي ترصدها رويترز ومصدر مستقل بصناعة النفط فإن متوسط الصادرات من جنوب العراق في الاثنين والعشرين يوما الأولى من الشهر الحالي بلغ 3.13 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 110 آلاف برميل يوميا عن سبتمبر أيلول.

وهبط الانتاج من حقول كركوك الأسبوع الماضي عندما استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول نفطية من مقاتلين أكراد كانوا هناك منذ 2014 .

ووفقا لبيانات الشحن فإن متوسط صادرات النفط من شمال العراق بلغ حوالي 460 ألف برميل يوميا منذ بداية أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من حوالي 560 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.