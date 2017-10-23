رئيس بلدية لندن: تهديدات الشركات بالخروج من العاصمة البريطانية ليست جوفاء

رئيس بلدية لندن صادق خان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:32 23/10/2017 حدث بتاريخ: 15:43 23/10/2017

قال رئيس بلدية لندن صادق خان يوم الاثنين إن الشركات البريطانية لا تطلق تهديدات جوفاء عندما تلوح بنقل أعمالها من لندن بسبب ضبابية الأوضاع الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إبرام صفقة تضمن خروجا سلسا من الاتحاد سيتيح للشركات التخطيط بشكل أدق.

وفي لقاء مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رد خان على سؤال عن تغريدة لرئيس مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس لويد بلانكفين التي عبر فيها عن عزمه البقاء فترة أطول في فرانكفورت بسبب الانفصال البريطاني، قائلا "إنه يقول علانية ما يشعر به سرا العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحبون العمل في لندن وهو أنه ما لم تكن الصورة واضحة بشأن ما سيحدث بعد 29 مارس 2019 فلابد أن تكون لديهم خطة بديلة".

وتابع خان قائلا "إنه لا يطلق تهديدات جوفاء. عندما أتحدث مع الشركات كل يوم لا أجدهم يطلقون تهديدات جوفاء".