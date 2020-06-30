الذهب بصدد أفضل ربع سنة في 4 أعوام مع استمرار مخاوف الفيروس

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 15:06 30/06/2020 حدث بتاريخ: 15:06 30/06/2020

حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات اليوم الثلاثاء وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار الي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1784.10 دولار للأوقية.

المعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 بالمئة في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية "يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.84 دولار للأوقية.