تراجع الذهب قبل بيانات أوروبية ومخاوف موجة ثانية من الجائحة تحد من الخسائر

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 10:28 23/06/2020 حدث بتاريخ: 10:28 23/06/2020

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو أيار عند 1762.84 دولار يوم الاثنين. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا الي 1764.80 دولار.

ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 في يونيو حزيران من 31.9 في الشهر الماضي مع استئناف النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية بشكل متدرج. كما تصدر بيانات للقطاع الصناعي الأمريكي في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش

وكسب الذهب نحو 15 بالمئة منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.12 دولار للأوقية وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع أمس الاثنين.