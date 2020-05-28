الذهب يرتفع مع تسبب خلاف بشأن هونج كونج في توتر علاقات بكين وواشنطن

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 12:14 28/05/2020 حدث بتاريخ: 12:15 28/05/2020

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1718.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 1693.22 دولار للأوقية أمس الأربعاء قبل أن يقلص خسائره. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1717.70 دولار للأوقية.

ومن شأن العلاقات الآخذة في التدهور بين أكبر اقتصادين في العالم أن تعرقل الأنشطة الاقتصادية العالمية التي تتعرض لضغوط هائلة بالفعل بسبب أزمة كورونا.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق في سي.إم.سي ماركتس "لدى الولايات المتحدة والصين خلافات على عدة أصعدة. هناك التجارة وهناك التحقيق في فيروس كورونا والآن هناك الخلاف بشأن هونج كونج".

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "من المرجح أن الولايات المتحدة سترد على قوانين الأمن الجديدة في هونج كونج... ضعف الاقتصادات واستمرار انخفاض أسعار الفائدة يدعمان أيضا أسعار الذهب".

ووافقت اليابان على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار بينما كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو.

وعادة تدعم إجراءات التحفيز الكبرى الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1970.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 بالمئة إلى 836.46 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 17.29 دولار.