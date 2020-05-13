الذهب يستقر قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 12:31 13/05/2020 حدث بتاريخ: 12:31 13/05/2020

استقر الذهب اليوم الأربعاء مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأوقية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية. وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية.

وتترقب الأسواق الآن كلمة باول في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لاستجلاء متانة الاقتصاد الأمريكي.

ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1852.52 دولار للأوقية فيما زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.47 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 760.54 دولار للأوقية.