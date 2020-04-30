الذهب ينتعش مع تقلص شهية المخاطرة بعد قرار مجلس الاحتياطي

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 14:22 30/04/2020 حدث بتاريخ: 14:22 30/04/2020

انتعش الذهب بعد خسائر مبكرة اليوم الخميس، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1715.84 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1730.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "الدعم الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام المساند للذهب... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1995.87 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 776.35 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.29 دولار للأوقية.