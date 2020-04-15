الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 15:47 15/04/2020 حدث بتاريخ: 15:47 15/04/2020

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وبيع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح من صعود للأسعار هذا الشهر، لكن تنامي المخاوف بشأن ركود عالمي يُبقي المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1720.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1751.50دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "إنه تصحيح محدود. نرى بعض جني الأرباح، بالنظر إلى التحرك الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة. أيضا ارتفاع الدولار لا يساعد أسعار الذهب".

ويميل الذهب للاستفادة من تحفيز واسع النطاق من البنوك المركزية، إذ يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة. كما يقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت أسعار الذهب نحو تسعة بالمئة أو أكثر من 130 دولارا منذ بداية الشهر الجاري بعد أن مددت العديد من الدول إجراءات عزل عام وطبقت بنوك مركزية في أنحاء العالم إجراءات مالية ونقدية شاملة للحد من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ومما قلص الإقبال على الذهب أن ارتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية.

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، في أسوأ تراجع منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن العشرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2207.59 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 15.52 دولار بينما تقدم البلاتين 0.5 بالمئة إلى 778.52 دولار.