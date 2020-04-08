الذهب يتراجع مع تفوق قوة الدولار على مخاوف كورونا

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 10:27 08/04/2020 حدث بتاريخ: 10:27 08/04/2020

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت جرينتش، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس آذار أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2197.09 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.7 بالمئة ليصل إلى 739.02 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.