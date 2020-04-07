الذهب ينزل عن ذروة شهر مع صعود الأسهم بفضل آمال انحسار الفيروس

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 11:11 07/04/2020 حدث بتاريخ: 11:11 07/04/2020

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم بفضل مؤشرات على تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للجائحة حدت من خسائر المعدن.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1654.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش، عقب صعوده إلى ذروة شهر عند 1671.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد المعدن بما يصل إلى 2.8 بالمئة أمس الاثنين.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.ام.سي ماركتس، إن التراجع كان متوقعا.

وتابع "من الواضح تماما أن الاتجاه العام للمدى القصير هو الصعود. ارتفاع الأسهم لا يثقل كاهل الذهب لأنه صعد خلال الليل جنبا إلى جنب مع الأسهم... يبدو أن هناك انكسارا خطيرا في العلاقة العكسية بين الذهب وأصول النمو."

وصعد البلاديوم 2.4 بالمئة مسجلا 2206.30 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين واحدا بالمئة إلى 742.33 دولار.

وقفزت الفضة 1.7 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها فيما يربو على ثلاثة أسابيع.