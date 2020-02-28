الذهب يهبط لقاع أسبوع لكن يتجه لثالث مكسب شهري مع تفاقم الفيروس

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 18:46 28/02/2020 حدث بتاريخ: 18:46 28/02/2020

تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته في أسبوع اليوم الجمعة، إذ حفزت زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة المستثمرين على البيع لجني الأرباح، لكنه مازال في طريقه لتحقيق مكسب شهري هو الثالث على التوالي في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1623.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بعد زيادة كبيرة بلغت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1625 دولارا للأوقية.

وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال "هناك القليل من جني الأرباح في الذهب،" مضيفة أنها لم تفاجئها "رؤية بعض التصحيح من وقت لآخر خاصة عندما يكون لديك إفراط في بناء المراكز."

أضاف الذهب حوالي اثنين بالمئة حتى الآن منذ بداية الشهر، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 1688.66 في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل فزع بالأسواق بسبب فيروس كورونا.

وقالت فو "تضع السوق في الحسبان ثلاثة تخفيضات (في أسعار الفائدة الأمريكية) بنهاية هذا العام، ويزيد ذلك عن خفض واحد (كان متوقعا) فيما سبق. لذا تحولت المعنويات وفي ظل انخفاض العائدات الأمريكية، من الطبيعي أن نشهد دعما كبيرا لأسعار الذهب."

دفع الخوف من الفيروس أسواق الأسهم العالمية لهبوط جديد اليوم، ليتفاقم سوء الأداء في أسبوع هو الأسوأ لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتراجعت أيضا المعادن النفيسة الأخرى، إذ نزل البلاديوم 7.1 بالمئة إلى 2642.24 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2875.50 دولار أمس الخميس بدعم من استمرار نقص المعروض.

والمعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات في طريقه لتحقيق زيادة للشهر السابع على التوالي.

وهبط البلاتين 3.7 بالمئة إلى 865.35 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2010.

وتراجعت الفضة 3.5 بالمئة إلى 17.08 دولار للأوقية، وتمضي صوب أسوأ أداء شهري في ثلاثة أشهر.