الذهب مستقر وكفة قوة الدولار ترجح أمام مخاوف فيروس الصين

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 10:27 04/02/2020 حدث بتاريخ: 10:36 04/02/2020

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، إذ رجحت كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1579.70 دولار.

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي يشبه الإنفلونزا.

ويضغط على المعدن الأصفر الدولار الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.09 دولار.