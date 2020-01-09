الذهب ينزل عن ذروة 7 سنوات مع انحسار المخاوف بشأن أمريكا وإيران

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 17:32 09/01/2020 حدث بتاريخ: 17:39 09/01/2020

بطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مواصلة التراجع عن ذروتها في نحو سبع سنوات التي وصلت إليها في الجلسة السابقة، إذ هدأت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد صراع على خلفية قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1539.78 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1553.70 دولار للأوقية.

صعد الذهب بما يصل إلى 2.4 بالمئة في بداية تعاملات أمس الأربعاء ليكسر حاجز 1600 دولار بعد أن ردت إيران بهجمات على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجمات الصاروخية بعقوبات لا بعمل عسكري، بينما قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم الصاروخي أتم رد طهران، وهو ما هدأ المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ودفع نحو عمليات بيع لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف المعروض، وصعد في أحدث التعاملات 0.7 بالمئة إلى 2090.06 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول عند 18.85 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 960.98 دولار للأوقية.