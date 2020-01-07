أسعار الذهب ترتفع مع استمرار التوترات الأمريكية الإيرانية

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 11:52 07/01/2020 حدث بتاريخ: 11:52 07/01/2020

محت أسعار الذهب خسائرها السابقة لترتفع اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1569.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر. وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 دولار، أعلى مستوياتها منذ ابريل نيسان 2013.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1571.10 دولار.

وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الولايات المتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما أفضى إلى دعوات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترامب من الدخول في حرب مع إيران.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للأسهم والسمسرة في مومباي "لا يوجد تصعيد في الموقف الجيوسياسي، لكن التوترات لم تنحسر بالكامل ولهذا السبب وبعد تصحيح جيد في الذهب، انتعشت الأسعار."

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2024.86 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة 2032.94 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

كان المعدن المستخدم في الصناعة ارتفع نحو 54 بالمئة على مدار 2019، في ظل مشاكل مزمنة في المعروض.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.19 دولار للأوقية، بعد ملامسة ذروتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين تقدم البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 967.65 دولار.