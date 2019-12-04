الذهب قرب أعلى مستوى في شهر ومخاوف التجارة تعزز المشتريات

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 11:25 04/12/2019 حدث بتاريخ: 11:25 04/12/2019

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء إذ أحبطت تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1487.90 دولار.

وقال ترامب أمس إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

وحفزت تعليقات ترامب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في شهر، مما يزيد جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولار في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وتقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.46 دولار وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.22 دولار.