الذهب يقفز أكثر من 1% بعد تعليقات ترامب عن احتمال تأجيل اتفاق للتجارة مع الصين

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 19:06 03/12/2019 حدث بتاريخ: 19:13 03/12/2019

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء مع تلاشي أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني 2020 .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1479.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1481.80 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة إلى 1485.80 دولار للأوقية.