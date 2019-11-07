الذهب ينخفض مع تعزز شهية المخاطرة بأنباء تجارية إيجابية

الذهب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 13:43 07/11/2019 حدث بتاريخ: 13:28 07/11/2019

انخفض الذهب اليوم الخميس وخسر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلي لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1487.27 دولار للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1488.3 دولار للأوقية.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أخبر رويترز أمس الأربعاء أن من الممكن إرجاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي حتى ديسمبر كانون الأول حيث مازالت المناقشات مستمرة بشأن الشروط ومكان الاجتماع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 931.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1800.87 دولار للأوقية.