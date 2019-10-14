النفط يهبط 3% وسط حذر إزاء المرحلة/1 من اتفاق تجارة أمريكي صيني

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 20:38 14/10/2019 حدث بتاريخ: 20:38 14/10/2019

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين بفعل نقص التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين مما قوض التفاؤل بتحسن علاقات التجارة والذي ساعد في رفع أسواق الخام نهاية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.64 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 58.87 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.52 دولار أو 2.8 بالمئة ليسجل 53.18 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "الحماس حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني تبدد."

كانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا يوم الجمعة الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتفاق تجارة في حين تقرر تعليق زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية التي كانت مزمعة هذا الأسبوع. وارتفع برنت وغرب تكساس أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، في أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، بفعل مؤشرات التقدم صوب اتفاق تجارة يمكن أن يعزز الطلب على النفط.

لكن الرسوم الحالية تظل قائمة، وقال المسؤولون من كلا الجانبين إنه مازالت هناك حاجة لعمل المزيد من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال هاري شيلنجوريان، استراتيجي سوق النفط في بي.ان.بي باريبا، "سوق النفط تتوخى الحذر إزاء ما سيحدث بعد ذلك في ضوء القضايا الشائكة المتعلقة بالسياسات الصناعية وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها من القضايا التي لم تُعالج."