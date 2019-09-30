الذهب ينزل مع دعم التجارة للدولار والبلاديوم عند مستوى قياسي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 12:41 30/09/2019 حدث بتاريخ: 12:41 30/09/2019

نزل الذهب اليوم الاثنين إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الاصول المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوي قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60‭‭ ‬‬دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر أيلول.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1496.60 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.

واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، اليوم متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

ونقلت بلومبرج عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية قولها يوم السبت إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت رويترز يوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه الإجراء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1694.85 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة ما يزيد عن واحد بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين بنحو واحد بالمئة تقريبا إلى 929.77 دولار للأوقية.