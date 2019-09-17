استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 11:08 17/09/2019 حدث بتاريخ: 11:08 17/09/2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1505.6 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، تماسكت عملات الدول المصدرة للنفط، بينما لقى الدولار دعما في الوقت الذي تعززت فيه أسعار النفط بفعل هجمات على منشأتي نفط سعوديتين والتهديد بعمل عسكري في المنطقة، بينما تعرضت الأسهم لضغوط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجمات لكنه شدد على أنه لا يرغب في الحرب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.85 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 937.64 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1605.07 دولار بعدما لامس مستوى قياسيا عند 1626.81 دولار في الجلسة السابقة.