وكالة الطاقة: أمريكا تتفوق على السعودية كأكبر مصدر للنفط لفترة وجيزة

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 11:58 12/09/2019 حدث بتاريخ: 12:05 12/09/2019

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة الإمدادات في الوقت الذي تفوقت فيه الولايات المتحدة لفترة وجيزة على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "مع انخفاض أسعار النفط حاليا نحو 20 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم.

"ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب والتفوق لفترة وجيزة على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم... في يونيو (حزيران)، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا".

وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.1 مليون برميل يوميا في 2019، وعند 1.3 مليون في العام المقبل، بافتراض عدم حدوث انهيار آخر في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفي ضوء انحسار التوترات المحيطة بإيران.

وقالت إن انتعاش الإنتاج الأمريكي بعد الإعصار دوريان بجانب نمو قوي للإنتاج في البرازيل وبحر الشمال بدا أنهما يقودان الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للارتفاع بقوة.

ومن المنتظر أن يزيد نمو الإنتاج من خارج أوبك إلى 2.3 مليون برميل يوميا في 2020 بارتفاع قدره 400 ألف مقارنة مع العام الجاري. في الوقت نفسه، يتجه الطلب على خام أوبك للوصول إلى 28.3 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2020 بما يقل 1.4 مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في أغسطس آب.

وقد يحفز هذا التفاوت أوبك وحلفاءها ومن بينهم روسيا على إعادة النظر في اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وقالت الوكالة "سيعود التوازن الضمني للسوق إلى تسجيل فائض كبير ويفرض ضغوطا على الأسعار... سيظل تحدي إدارة السوق هائلا حتى 2020".