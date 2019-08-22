الذهب يستقر وسط ترقب كلمة رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 10:30 22/08/2019 حدث بتاريخ: 10:30 22/08/2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذي يلقيه غدا الجمعة في جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنعقد في يوليو تموز، والذي نُشر أمس الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5 بالمئة ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1458.52 دولار للأوقية.