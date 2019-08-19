الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 10:09 19/08/2019 حدث بتاريخ: 10:09 19/08/2019

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1507.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1515.70 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، ما يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار الامريكي بالنسبة للمستثمرين ممن حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19 بالمئة منذ أن هوى لأقل مستوي في عام عند 1265.85 دولار في مايو أيار الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة الي 16.99 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 848.54 دولار وارتفع البلاديوم 0.2بالمئة إلى 1450.55 دولار للأوقية.