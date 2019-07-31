أسعار الذهب تستقر قبل قرار المركزي الأمريكي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 12:52 31/07/2019 حدث بتاريخ: 12:52 31/07/2019

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

وبحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1442.90 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق أي دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل في خفض لمرة واحدة أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.

ومما يعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في يونيو حزيران، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

من ناحية أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبيا على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 16.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.4 بالمئة إلى 878.20 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1526.27 دولار للأوقية.