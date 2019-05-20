نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 10:36 20/05/2019 حدث بتاريخ: 10:18 20/05/2019

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي يوم 31 آذار/مارس الماضي بنسبة 2.1% سنويا وليس بمعدل 1.6% وفق التوقعات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه بلغ معدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار بيان مكتب رئاسة الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث من العام.

كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 0.1% خلال الفترة نفسها.

وتراجعت صادرات اليابان خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 2.4%.