الذهب مستقر وسط صعود الدولار ومخاوف بشأن النمو

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: تقارير نشر بتاريخ: 15:58 10/01/2019 حدث بتاريخ: 15:58 10/01/2019

استقر الذهب قرب ذروته في أكثر من ستة أشهر اليوم الخميس حيث عوض التعافي المحدود للدولار أثر المخاوف بشأن النمو العالمي بعد أن انتهت المحادثات الأمريكية الصينية دون أن تضفي وضوحا على جهود إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.

وفي الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1293.42 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب ذروة 1298.42 دولار المسجلة الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ منتصف يونيو حزيران.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1294.20 دولار للأوقية.

وقال روس ستارتشان المحلل في كابيتال إيكونوميكس "في الذهب متانة كامنة، مما ينبئ بأن شريحة كبيرة من المستثمرين مازالت متخوفة بشأن الخلفية الاقتصادية ومن ثم يريدون استخدام الذهب كتأمين."

ونزل البلاديوم حوالي واحد بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1311.99 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1342.43 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.67 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 826.50 دولار.