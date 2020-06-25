صافي أرباح "كفيك" يقفز الى 882 الف دينار بنهاية 2019

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:40 25/06/2020 حدث بتاريخ: 13:00 25/06/2020

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 82.80٪ على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها، ومنها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباحا عن 2019 لخدمة أهداف الشركة التوسعية، وأيضا على تحويل مبلغ 100 ألف دينار من الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.

وخلال الجمعية العمومية، قالت رئيس مجلس إدارة (كفيك) رهام فؤاد الغانم، ان الشركة نجحت خلال الربع الاول من 2020، وتأكيداً لخططها التوسعية في توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك بمبلغ 1.5 مليون دينار على أن تستخدم تلك التسهيلات خلال 6 أشهر، وموضحة أن المؤشرات المالية للشركة في 2019 تعكس النسب المتدنية لمعدلات المديونية التي بلغت 12% ، وأيضا النسب العالية لمعدلات السيولة التي بلغت 31% وهو ما يعكس متانة المركز المالي لـ"كفيك" وهو ما يتيح لها فرصاً للنمو في أنشطتها.

هذا وقد وافقت الجمعية أيضا على تعين حمد فلاح الهاجري ممثلا لفلاح حمد الهاجري وانتخاب نوريه عماد الصقر كأعضاء مكملين لمجلس الادارة.

النتائج المالية

واوضحت الغانم ان "كفيك" حققت صافي أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب عن 2019 بلغت 1.5 مليون دينار مقارنة ب 932 الف دينار عن 2018 بزيادة 571 ألف دينار ونمو 61% بما يعكس نجاح الشركة في تطبيق نموذج عملها والتخارج من بعض أصولها الغير مدرة ومحققة أرباح من تلك التخارجات، وعليه فقد قفزت صافي أرباح الشركة الى 882 ألف دينار بنهاية 2019 مقارنة ب 204 ألفا بنهاية 2018.

وأضافت قائلة:" شهد 2019 انخفاضا في تكاليف التمويل بنسبة 7% نظراً لانخفاض حجم القروض خلال العام بمبلغ 2.1 مليون دينار.

قطاع التمويل

وذكرت الغانم ان قيمة محفظة التمويل للشركة بلغت 13.2 مليون دينار بنهاية 2019 بانخفاض 16% أي ما مقداره 2.6 مليون دينار عن 2018 والتي كانت 15.8 مليون دينار، مرجعه سبب الانخفاض بشكل أساسي إلى مجهودات الشركة في تحصيل مستحقاتها من العملاء حتى تتمكن من سداد أقساط القروض وتكاليف خدمة الدين التي بلغت 2.8 مليون دينار خلال 2019.

وأضافت انه وعلى الرغم من انخفاض قيمة محفظة التمويل، فقد أستطاع قطاع التمويل من الحفاظ على مستوى إيرادات قطاع التمويل التي بلغت 2.2 مليون دينار مقارنة ب 2.3 مليونا في 2018، كما حقق القطاع مستويات جيدة من الربحية في 2019، حيث بلغ صافى ربح القطاع 340 الف دينار.

وكشفت الغانم ان قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية المدارة من قبل الشركة بالنيابة عن بعض البنوك المحلية قد بلغت 15.6 مليون دينار في 2019، مقارنة ب 14.6 مليونا في 2018 بارتفاع 7%.

الى ذلك، قالت الغانم ان قطاع التمويل بالشركة قد استمر في مجهوداته لتخفيض مبالغ الديون غير المنتظمة حيث تم تسوية مديونية غير منتظمة بقيمة 1.2 مليون دينار من خلال سداد جزء من أصل المديونية بمبلغ 300 ألف دينار وجدولة المبلغ المتبقي وقد نتج عن هذه التسوية تسجيل أرباح بلغت 300 ألف دينار، ومبينه ان خطط هذا القطاع في 2020 هو استمرار تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء المتعثرين المتبقيين (تمثل قروض ممنوحة من الأعوام 2010 وما قبلها) سواء بالتسويات الودية أو القانونية مع الحفاظ على مستوى مقبول من حجم المحفظة يحقق الكفاءة المالية ويكفي لتغطية تكاليف التشغيل.



قطاع إدارة الأصول

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة طارق مشاري البحر ان الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة أمانة قد بلغت 237.9 مليون دينار بنهاية 2019 مقارنة بـ 214.7 مليونا في 2018 بارتفاع 11 %.

قطاع الاستثمار وتمويل الشركات

وذكر البحر ان الشركة نجحت خلال الربع الأول من 2019 في التخارج من أحد استثماراتها غير المدرة في اليمن وحققت أرباحا بقيمة 626 ألف دينار، كما استطاعت خلال الربع الرابع من 2019 في التخارج من بعض شركاتها التابعة،وحققت أرباحا بقيمة 550 ألف دينار، كما بين ان "كفيك" استطاعت على مدار السنوات الماضية من التخارج من استثماراتها غير المدرة وسوف تستمر في تنفيذ خطط للتخارج من بعض استثماراتها المباشرة خلال السنوات المقبلة.

المركز المالي

وأوضح البحر أن إجمالي موجودات الشركة بنهاية 2019 قد بلغت 57.6 مليون دينار بانخفاض 0.3% عن 2018 التي بلغت فيه 57.8 مليون دينار، كما بلغت إجمالي المطلوبات 17.2 مليون دينار بانخفاض 4.7% عن 2018 عندما بلغت 18.1 مليونا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام "كفيك" خلال 2019 بسداد 2.1 مليون دينار للبنوك الدائنة وفقا لاتفاقية القروض، ومضيفا أن حقوق ملكية الشركة الأم "كفيك" قد ارتفعت إلى 39.1 مليون دينار من 38.6 مليون دينار في 2018.

كلمة اخيرة

وفي الختام، توجه البحر بالشكر والتقدير لجميع مساهمي "كفيك" على ولائهم ودعمهم المستمر للشركة، وكذلك إلى عملاء الشركة على ثقتهم الغالية التي يولونها لمجلس إدارة "كفيك" ولإدارتها التنفيذية، كما شكر الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على توجيهاتهم البناءة ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان استقرار وسلامة القطاع المالي في الكويت، وأيضا إلى الإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة على جهودهم لتحقيق استراتيجية "كفيك" وأهدافها.